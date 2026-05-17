Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 18 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются прерывистые дожди. В некоторых частях полуострова возможны ливни. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба. Относительная влажность будут в пределах 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются прерывистые осадки, местами кратковременные и интенсивные, пройдут грозы, выпадет град, в высокогорьях возможен снег. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный западный ветер, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем - 22-27°, в горах ночью - 5-10°, днем - 11-16°, местами - 19-23° тепла.

