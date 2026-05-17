В рамках WUF13 проходит сессия Бизнес-ассамблеи, посвященная государственно-частному партнерству

В рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), проходящей в Баку, проводится сессия Бизнес-ассамблеи на тему "Лидерство частного сектора по всей цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов несмотря на вызовы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках сессии представители правительств, эксперты по градостроительству, инвесторы, строительные компании и представители международных организаций из разных стран мира обсудят глобальный жилищный кризис, устойчивое градостроительство и вопросы развития жилой инфраструктуры.

К 2030 году около 3 миллиардов человек в мире будут нуждаться в безопасном, доступном и устойчивом к изменению климата жилье. В этой связи подчеркивается необходимость более активного участия частного сектора в жилищной политике наряду с государствами. Решение проблемы возможно не только за счет увеличения объемов строительства, но и благодаря пересмотру подходов к планированию, финансированию, инфраструктуре и моделям предоставления услуг.

Системы планирования на основе искусственного интеллекта, модульные строительные технологии, цифровая инфраструктура и материалы, основанные на принципах циркулярной экономики, становятся одними из ключевых направлений современного градостроительства. Эксперты подчеркнут, что широкое внедрение инновационных решений позволит строить жилье быстрее, экологичнее и более доступно с экономической точки зрения.

На сессии также будет подчеркнута важность усиления координации между государственным и частным секторами для успешной реализации жилищной политики. Особое внимание будет уделено интеграции вопросов землепользования, коммунальных услуг, энергоснабжения, транспорта и цифровой связи в строительные процессы.

В ходе обсуждений будут затронуты и вызовы, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии и Южного Кавказа, включая Азербайджан, в период перехода жилищных систем к рыночной экономике. Будет подчеркнута важность новых механизмов сотрудничества для формирования устойчивой и инклюзивной жилой среды в странах региона.

Бизнес-ассамблея рассматривается как важная платформа для расширения роли частного сектора в сфере градостроительства и жилищной политики. В рамках сессии будут представлены международные практики, а также обсуждены новые инвестиционные и партнерские возможности.

Напомним, что 17-22 мая в Баку проходит 13-я сессия Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), организованная совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Правительством Азербайджана. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".