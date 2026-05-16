Президент Болгарии примет участие в Саммите лидеров WUF13

Президент Болгарии Илияна Йотова примет участие в Саммите лидеров, который пройдет в рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) 17-18 мая в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба главы болгарского государства.

В состав делегации во главе с Илияной Йотовой также вошел мэр города Велико-Тырново и председатель Национальной ассоциации муниципалитетов Болгарии Даниел Панов.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Форум объединит представителей различных организаций и профильных групп для обсуждения одного из наиболее актуальных мировых вызовов - обеспечения населения жильем.