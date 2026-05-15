Азербайджан внедряет «цифровое единое окно» для логистики и торговли

В Азербайджане активно идет цифровизация транспортно-логистической сферы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на Международном экономическом форуме "Россия - исламский мир" "Казанфорум-2026".

"В конце 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о цифровизации процессов в транспорте, логистике и торговле, в рамках которого разрабатывается система "цифровое единое окно". Платформа объединит всех участников логистических цепочек и будет интегрирована с цифровыми системами стран-партнеров вдоль коридоров. Параллельно внедряются современные инструменты (TMS, ERP и другие), что снижает административные барьеры и повышает прозрачность", - отметил он.

Ш. Мустафаев также сообщил о создании в СЭЗ "Алят" международного авиационного кластера мощностью 1,5 млн тонн грузов в год, который станет мультимодальным хабом, объединяющим все виды транспорта. В стране действуют 9 международных аэропортов и крупнейший на Каспии Бакинский морской порт, мощности которого продолжают наращиваться.