Названы 10 внедорожников, которые не ломаются годами

Topspeed перечислил 10 внедорожников, которые не сломаются после 300 тыс. километров. В рейтинг попали модели, которые десятилетиями остаются на ходу, несмотря на большие пробеги и тяжелые условия эксплуатации, сообщает портал, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Лидером списка стала легендарная Toyota Land Cruiser: шанс этого внедорожника проехать более 320 тыс. км оценивается в 47,5%.

Следом за ней идет не менее известный Toyota 4Runner с таким же показателем 47,5%. Третье место занимает Toyota Sequoia с вероятностью 41,1%. Таким образом, три первых места достались моделям японского бренда, славящегося своей надежностью.

Далее в рейтинге расположились Toyota Highlander (32,9%), Honda Pilot (31,1%), Chevrolet Suburban (28,7%), Honda CR-V (27,5%), Toyota RAV4 (27,1%), Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%).