Новый фильм с Джеки Чаном снимут в Азербайджане

Часть съемочного процесса нового фильма легендарной франшизы "Доспехи бога 4: Ультиматум", в котором примет участие Джеки Чан, пройдет в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Variety, работа над картиной стартует в июле. Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Новая лента станет первой частью франшизы "Доспехи бога", съемки которой пройдут в Казахстане и Азербайджане.

Режиссером фильма выступит Роберт Кун. Продюсерами проекта стали Эсмонд Рен и Игорь Цай.

Производством занимается казахстанская компания Salem Entertainment.