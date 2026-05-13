В Азербайджане внесены изменения в указ «О представлении отчетов и информации о визитах делегаций высокого уровня»

Внесены изменения в указ "О представлении отчетов и информации о визитах делегаций высокого уровня".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно изменениям, визиты в зарубежные страны делегаций высокого уровня под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики, заместителей премьер-министра, руководителей центральных органов исполнительной власти или их заместителей, а также визиты в Азербайджанскую Республику делегаций высокого уровня под руководством заместителей министров иностранных государств или руководителей государственных органов аналогичного статуса и лиц более высокого ранга, руководителей международных организаций или их заместителей, визиты в зарубежные страны делегаций под руководством глав юридических лиц публичного права, руководители которых назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Азербайджанской Республики, и юридических лиц, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, или их заместителей, и визиты в Азербайджанскую Республику делегаций под руководством должностных лиц иностранных государств аналогичного статуса должны быть согласованы с Президентом Азербайджанской Республики; отчет об итогах визита должен быть представлен Президенту Азербайджанской Республики.

Информация о программе визита (название, содержание, участники, место и дата каждого мероприятия в рамках визита) и его значимости, необходимости личного участия в мероприятии, командировочных и иных расходах, источнике финансирования, ожидаемых результатах визита (прогноз эффективности), главе и других членах делегации и необходимости их участия должна быть представлена не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до начала визита. В случае невозможности представления информации в указанный срок по уважительным причинам, данная информация представляется в более короткий срок с обоснованием уважительных причин.

Если в состав делегации, представляющей Азербайджанскую Республику, входят представители двух и более государственных органов (учреждений), информация, предусмотренная в первом предложении части 4 настоящего указа, и предложение по главе делегации представляются по согласованию с данными государственными органами (учреждениями).

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.