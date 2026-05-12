В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о перлах Соловьева.

Опять этот Володька Соловьёв вывалился в эфир, основательно накирявшись армянского коньяка. И ладно бы просто "принял на грудь" для куража - так нет же: влил в себя, кажется, целую цистерну "Наири". Видимо, именно в парах алкоголя рождаются те самые "истины", которые не под силу переварить трезвому рассудку.

И вот, на пике этого алкогольного просветления, звучит венец интеллектуального транса - перл, достойный золотой коллекции соловьиного вранья: "Гандзасар - армянский храм!"

Да уж. Развернул историю так лихо, что аж дух захватывает. По его логике, теперь половина России - наследная собственность монголов. Следы Орды ведь повсюду: в генах, именах, топонимах. Что же теперь - отдать всё Золотой Орде по первому требованию? Кремль переквалифицировать в парадную юрту, Красную площадь распахать под конные скачки, а Матушку-Россию официально признать большим улусом? Логично же - если следовать его "коньячной" географии.

Но реальность, в отличие от студийных декораций, не терпит дилетантства. Гандзасар - жемчужина Кавказской Албании, древний албанский духовный центр, который хайи позже старательно приватизировали в своей исторической бухгалтерии. Но чтобы знать это, надо хотя бы иногда открывать архивы, а не только барную карту. Архивы же, как известно, неудобны: там пыль, документы и страшная для телевизионных шаманов вещь - факты.

Впрочем, какие там факты, когда в голове у "мэтра" гудит набат семейной драмы государственного масштаба. На фоне общего помутнения у Владимира Рудольфовича, видимо, разворачивается личная "тёщина спецоперация". Сидит он между эфирами, трясёт указательным пальцем и проводит беседу с зятем: "Почему мой сын, ставший Даниэлой, до сих пор не родил(а) мне ни одного петушка?!"

И тут уже не разберёшь, где у человека системный кризис - в геополитике, гендерной арифметике или просто в зашкаливающих промилле.