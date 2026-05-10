Азербайджанский парапловец завоевал серебряную медаль этапа Мировой серии

В Берлине завершился этап Мировой серии по параплаванию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный азербайджанский паралимпиец Али Велиев завоевал серебряную медаль среди юниоров в плавании вольным стилем на дистанцию 400 метров в категории S10 с результатом 4:37.18.

Отметим, что ранее А.Велиев стал бронзовым призером на этапе Мировой серии в плавании баттерфляем на дистанцию 100 метров.