https://news.day.az/sport/1833535.html Азербайджанский парапловец завоевал серебряную медаль этапа Мировой серии В Берлине завершился этап Мировой серии по параплаванию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный азербайджанский паралимпиец Али Велиев завоевал серебряную медаль среди юниоров в плавании вольным стилем на дистанцию 400 метров в категории S10 с результатом 4:37.18.
Азербайджанский парапловец завоевал серебряную медаль этапа Мировой серии
В Берлине завершился этап Мировой серии по параплаванию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, юный азербайджанский паралимпиец Али Велиев завоевал серебряную медаль среди юниоров в плавании вольным стилем на дистанцию 400 метров в категории S10 с результатом 4:37.18.
Отметим, что ранее А.Велиев стал бронзовым призером на этапе Мировой серии в плавании баттерфляем на дистанцию 100 метров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре