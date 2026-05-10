Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США намерены заняться вопросом Кубы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он в интервью программе Full Measure, рассуждая о дальнейших мерах своей администрации в отношении Кубы.

"Эта страна уже годами пребывает в упадке. Прежде, чем заняться одним, мы покончим с другим", - заявил Трамп. На вопрос о том, поддерживает ли американское руководство контакт с властями Кубы, Трамп заявил, что "этим занимается [госсекретарь США] Марко Рубио".