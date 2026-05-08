США обратят внимание на действия союзников по НАТО

Вашингтон при принятии решения о будущем военного контингента в Европе будет учитывать действия союзников по НАТО во время конфликта с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

По словам Рубио, одной из ключевых причин размещения американских войск в Европе является возможность демонстрации силы в других регионах.

"Если некоторые союзники по НАТО не могут оказывать поддержку в подобных ситуациях, это создаёт проблему, и её необходимо пересматривать", - отметил Рубио.

Он также добавил, что и Вашингтон, и союзники должны понимать, что ресурсы США не являются безграничными.