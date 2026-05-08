https://news.day.az/sport/1833148.html Гран-при Азербайджана Формулы-1 получил рекордные 49 тысяч заявок На волонтерскую программу Гран-при Азербайджана Формулы-1 за 72 часа подали рекордные 49 000 заявок. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Операционную компанию "Бакинское городское кольцо", регистрация завершилась с самым высоким показателем за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 получил рекордные 49 тысяч заявок
На волонтерскую программу Гран-при Азербайджана Формулы-1 за 72 часа подали рекордные 49 000 заявок.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Операционную компанию "Бакинское городское кольцо", регистрация завершилась с самым высоким показателем за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.
Для сравнения, в 2024 году волонтерская программа получила 16 000 заявок, а в прошлом году - 31 000. Таким образом, интерес к участию в организации бакинского этапа Формулы-1 продолжил расти и в этом году достиг нового максимума.
Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 24-26 сентября.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре