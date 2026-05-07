Всемирно известный актер Ричард Гир поддержал предстоящий в Баку форум WUF13

Всемирно известный актер Ричард Гир выразил поддержку Всемирному форуму городов (WUF13), который пройдет в Баку. Легенда Голливуда акцентировал основное внимание на глобальной проблеме бездомных людей. По его словам, "жилье - это дверь, открывающая дорогу ко всем остальным правам".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Службу новостей ООН, в видеообращении в поддержку предстоящей конференции Гир подчеркнул необходимость глобальных действий: "Без безопасного дома нет ни здоровья, ни образования, ни стабильной работы", передает Day.Az.

По данным ООН-Хабитат, агентства, занимающегося устойчивым городским развитием, мировой жилищный кризис превратился в одну из самых острых проблем в сфере прав человека: почти три миллиарда жителей Земли не имеют доступа к достойному жилью. Более одного миллиарда человек живут в неформальных поселениях; свыше 300 миллионов сталкиваются с бездомностью - как в странах Глобального Юга, так и Севера.

В Африке 62 процента городского жилья относится к неформальному сектору. В Азиатско Тихоокеанском регионе более 500 миллионов человек не имеют доступа к базовым водным услугам, а свыше миллиарда живут без надлежащей санитарии.

Бездомность - это не просто отсутствие крыши над головой. Это часто означает лишение базовых прав: безопасности, медицинской помощи, права на частную жизнь и человеческого достоинства.

В ООН-Хабитат отмечают, что эта тема станет центральной на 13-й сессии Всемирного форума городов - главной глобальной конференции ООН по вопросам устойчивой урбанизации, которая пройдет 17-22 мая в столице Азербайджана Баку.

Форум под лозунгом "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества" объединит правительства, гражданские организации, урбанистов, представителей частного сектора и молодежи для поиска решений растущего жилищного кризиса.

Фонд Ричарда Гира HOGAR SÍ, занимающийся вопросами жилья, и ООН-Хабитат объединяют усилия, чтобы выработать подходы, гарантирующие каждому человеку доступ к достойному жилью. Исполнительный директор ООН-Хабитат Анаклаудия Россбах отметила, что это партнерство нацелено на расширение глобального сотрудничества перед лицом растущих городских вызовов.

По словам экспертов, бездомность - это следствие неспособности общества обеспечить базовые потребности своих граждан. Для преодоления кризиса необходимы долгосрочная политическая воля, более сильные системы социальной защиты и государственная политика, ставящая жилье в центр внимания.

"Бездомность не является неизбежностью. Это глубокая несправедливость - и мы можем ее преодолеть, если сделаем ставку на достоинство и человеческую солидарность", - подчеркнул Гир.