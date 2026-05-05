Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Турции

В Баку состоялась встреча азербайджанской и турецкой делегаций, направленная на развитие возможностей в сфере защиты от оружия массового поражения и отслеживание происходящих в мире процессов в данной области.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, выразив удовлетворение визитом делегации в нашу страну, генерал-лейтенант Азер Алиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на братстве и дружбе, активно развиваются и в военной сфере, укрепляясь на уровне стратегического партнёрства.

В ходе встречи было отмечено, что взаимные визиты, с учётом глобальных и региональных тенденций развития, вносят важный вклад в систематический анализ деятельности в области радиационной, химической и биологической защиты, а также в поддержание потенциала армий двух стран на самом высоком уровне.

Стороны также обсудили текущее состояние работ в военной, военно-технической и других сферах, и провели широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.