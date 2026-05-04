Саммит Европейского политического сообщества стал возможен благодаря миру между Азербайджаном и Арменией

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

Он отметил, что благодаря мирному процессу и прогрессу, достигнутому в армяно-турецких отношениях, Южный Кавказ вступает в трансформативный этап.