Смартфон Oppo отправили в космос, чтобы сделать фото Земли

Компания Oppo провела эксперимент с флагманским смартфоном Oppo Find X9 Ultra, отправив устройство к границе космоса для съемки Земли. Проект был реализован совместно с авторами YouTube-канала SentIntoSpace, которые помогли доставить аппарат на большую высоту и зафиксировать результаты съемки. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон оснащен фронтальной камерой на 50 МП и основной системой из четырех модулей, включая главный сенсор на 200 МП, перископический телеобъектив на 200 МП с трехкратным оптическим зумом, еще один перископический модуль на 50 МП с десятикратным зумом и сверхширокоугольную камеру на 50 МП.

Find X9 Ultra работает на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, оборудован 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 144 Гц, а также аккумулятором емкостью 7050 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной - 50 Вт.