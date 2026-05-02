В Европе может сорваться сезон отпусков

Нехватка авиатоплива из-за войны США и Израиля против Ирана может привести к срыву сезона отпусков в Европе. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на департамент Еврокомиссии (ЕК) по энергетике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен, как пишет Politico, предупредил, что даже в случае разблокирования Ормузского пролива ситуация с авиатопливом в ЕС летом не улучшится, поскольку нефтяная инфраструктура на Ближнем Востоке была сильно повреждена во время боевых действий. По его мнению, кризис в сфере поставок авиатоплива может лишь ухудшиться.

В Европе уже отмечено множество случаев отмены авиарейсов из-за подорожания топлива, растет и стоимость авиабилетов.

Ранее Politico сообщило, что Еврокомиссия не имеет точной информации о состоянии запасов авиакеросина в странах ЕС, поскольку этим занимаются частные компании, а у ЕК нет инструментов для сбора этой информации.