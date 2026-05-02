В Баку ожидается сильный ветер

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а 3-4 мая - в ряде регионов, объявлено "жёлтое предупреждение".

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с "жёлтым предупреждением", в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер, а в Нахчыванской АР, Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Нефтчале, Сальяне, Дашкесане, Гядабее, Губе, Гусаре, Хызы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине, Джабраиле, Физули и Зангилане - северо-восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.