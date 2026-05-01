Трамп повысил пошлины на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин до 25 процентов на ввозимые в Штаты легковые и грузовые автомобили из Европейского союза (ЕС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С радостью сообщаю, что, поскольку Европейский союз не выполняет полностью согласованную с нами торговую сделку, на следующей неделе я повышу пошлины, взимаемые с Европейского союза за легковые и грузовые автомобили, ввозимые в Соединенные Штаты. Пошлина будет увеличена до 25 процентов", - говорится в посте.