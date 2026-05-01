В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о разрыве отношений Азербайджана с Европарламентом.

Day.Az представляет публикацию:

Азербайджан поставил точку в бесперспективном диалоге с Европарламентом. Милли Меджлис принял вполне прагматичное решение: тратить время на полемику с людьми, чья связь с реальностью истончилась до прозрачности шекинского шелка, - непозволительная роскошь.

Баку предпочёл оставить евробюрократов наедине с их излюбленным занятием - производством макулатуры. Эти кипы исписанной бумаги авторы, в силу раздутого самомнения, по привычке именуют "судьбоносными резолюциями", хотя их реальный удельный вес едва ли превышает вес типографской краски.

Пока Брюссель самозабвенно возводит замки из резолюций, Баку занимается реальными делами. Один километр новой дороги или один кубометр газа сегодня значит гораздо больше, чем все резолюции европейских депутатов вместе взятые.

Кому-то суждено писать сценарии для театра абсурда, а кому-то - строить будущее, в котором эти сценарии никто не прочитает.

Автор карикатуры - HSF