Азербайджанцы со всего мира начали петицию против публикации мэра Нью-Йорка

Необоснованные и предвзятые высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани в его публикации на платформе X о так называемом "армянском геноциде" 1915 года, а также об усилиях Азербайджана восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, вызвали резкий протест всемирных азербайджанцев.

Как передает Day.Az, по инициативе Азербайджано-американской федерации молодежи с целью надлежащего информирования мировой общественности и обеспечения объективного подхода международных структур была начата петиция. Поддерживая данную петицию, всемирные азербайджанцы выразили серьезную обеспокоенность в связи с публикацией мэра Нью-Йорка, не отражающей правду о нашей стране.

В петиции отмечается, что подобные предвзятые подходы вызывают беспокойство в то время, когда США поддерживают мирный договор между Азербайджаном и Арменией и делаются важные шаги по нормализации отношений. Отмечено, что согласно оценке последней миссии Организации Объединенных Наций (ООН), направленной в Карабах, от 2 октября 2023 года, случаев насилия в отношении гражданского населения зафиксировано не было, фактов повреждения гражданской инфраструктуры на этих территориях не выявлено.

Особо подчеркнуто, что во время 44-дневной Отечественной войны ряд городов Азербайджана, включая Гянджу, Барду и Тертер, подверглись ракетному и артиллерийскому обстрелу, что привело к гражданским жертвам и разрушению инфраструктуры. Кроме того, внимание обращено на Ходжалинский геноцид - одно из тягчайших злодеяний против человечества, произошедшее в феврале 1992 года, когда сотни азербайджанских мирных жителей были зверски убиты.

В заключение требуется проявление объективной позиции по подобным вопросам, основанной на Уставе ООН, резолюциях Совета Безопасности ООН, общих принципах международного права и исторических фактах.

Азербайджанцы могут присоединиться к петиции по ссылке: https://shorturl.at/ZtUnS

Отметим, что 17 координационных советов, объединяющих США, Канаду, Израиль, Великобританию, а также Германию, Финляндию, Испанию, Венгрию, Чехию, Словению, Швецию, Грецию и другие европейские страны, а также 44 страны, выступили против необоснованного обвинения Азербайджана мэром Нью-Йорка, распространили заявления с целью надлежащего информирования мировой общественности и обеспечения объективного подхода международных структур, а также направили письма с выражением протеста Президенту США Дональду Трампу и мэру Нью-Йорка Зохран Кваме Мамдани.