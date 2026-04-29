Во время WUF13 график работы метро изменится

Бакинский метрополитен в период проведения WUF13 перейдет на усиленный режим работы. Для регулирования пассажиропотока на ряд станций будут привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры, а также будут подготовлены резервные поезда для выпуска на линию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен" в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в связи с проведением в Баку 17-22 мая 2026 года Всемирного форума городского развития (WUF13) в график движения поездов будут внесены необходимые изменения, а в часы пик интервалы будут сокращены до минимума.

"Решения о бесплатном пользовании метро в дни проведения мероприятия будут доведены до общественности только в рамках совместной деятельности с Операционной компанией WUF13", - добавили в ведомстве.