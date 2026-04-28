В Азербайджане начинается прием на работу учителей

В июне-июле одним из основных направлений работы является обеспечение потребности в педагогических кадрах

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на брифинге.

По его словам, уже более 10 лет конкурс по приему на работу учителей проводится в электронном формате посредством централизованных тестовых экзаменов. В этом году тестовый этап конкурса также запланирован на период с 1 по 8 июля.

Э. Багиров отметил, что в соответствии с соответствующим решением правительства с этого года участие в конкурсе для части кандидатов станет платным.

"Однако ряд категорий будет освобожден от оплаты. Так, выпускники педагогических специальностей, завершившие обучение в этом году, кандидаты, участвующие впервые после окончания вуза в предыдущие годы, а также члены семей шехидов, семьи ветеранов войны и граждане, получающие адресную социальную помощь, будут освобождены от платы за участие в экзамене", - отметил он.