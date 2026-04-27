Праздник длиною в 90 лет - торжество азербайджанской музыки и танцев

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась великолепная концертная программа. В этот вечер ярко была продемонстрирована богатая палитра азербайджанской музыки и танцев, её национальный дух и красота культурного наследия, формировавшегося веками, сообщает Day.Az.

Концерт состоялся в рамках юбилейного года - 90-летия Азербайджанской государственной академической филармонии и Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова.

В праздничном вечере под руководством главного дирижёра Мустафы Ашурова выступил Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова.

В течение вечера Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, танцевальная группа и хоровой коллектив, входящие в состав ансамбля, дополняя друг друга, придали программе яркость и динамичность. В исполнении солистов - народных артистов Гюльянаг Мамедовой и Тейюба Асланова, заслуженных артистов Алмаз Оруджовой, Сахиба Пашазаде (тар) и Нурланы Абдуллаевой, заслуженного работника культуры Самиры Алиевой, а также Анара Юсуба (кяманча), Вяфы Везировой, Шаига Асадова (балабан) прозвучали произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Программа открылась произведением Узеира Гаджибейли "Джанги". Далее были представлены произведения Фикрета Амирова, Джахангира Джахангирова, Гаджи Ханмамедова, Арифа Меликова, Рамиза Миришли, Огтая Кязыми, Васифа Адыгезалова, Сардара Фараджова, Астора Пьяццоллы и других композиторов. В ходе вечера также прозвучали жемчужины народной музыки - "Сары гялин", "Узундере", "Ашугвары". Одним из кульминационных моментов программы стала хоровая сцена "Шеби Хиджран" из оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. Концерт завершился произведением Эмина Сабитоглу "Азербайджан", исполненным всеми солистами, что придало вечеру особую торжественность.

Вечер был встречен зрителями бурными аплодисментами, став праздником национального искусства.

