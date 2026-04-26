В жилых зданиях меняют систему отопления - новые требования

В жилых домах вводятся новые ограничения на использование индивидуальных систем отопления, то есть квартирных газовых котлов (комби).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, согласно новому решению Кабинета министров, при проектировании зданий теперь будет учитываться этажность.

По новым правилам, установка индивидуальных систем отопления будет разрешена только в домах высотой до пяти этажей.

Это ограничение связано не только с техническими аспектами. По словам специалистов, в высотных зданиях трубы, идущие из каждой квартиры, ухудшают внешний вид фасадов и могут создавать скрытые риски для безопасности жильцов.

В решении также предусмотрены альтернативы. Если в районе отсутствует газоснабжение или отопление будет обеспечиваться за счёт возобновляемых источников энергии, например солнечных панелей, индивидуальные системы могут быть разрешены.

В остальных случаях основной акцент будет сделан на мини-котельные, которые с 2025 года планируется активно развивать. Это позволит обеспечить более безопасное и централизованное отопление зданий.

Новые нормы формируют дополнительные требования как для строительных компаний, так и для покупателей жилья. При выборе квартиры теперь одним из ключевых факторов станет этажность дома и тип системы отопления.