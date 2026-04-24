У армянской стороны нет морального права предъявлять претензии Баку

В Армении и диаспоре могут говорить что угодно. Но есть такое понятие, как моральное право поднимать ту или иную тему. В данном случае у армянской стороны его нет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя шумиху, поднятую вокруг якобы "армянского наследия" Карабаха.

Армяне, отметил он, постоянно говорят, что их наследие разрушается, но молчат о том, что все азербайджанское наследие на территории Армении стерто с лица земли - Дворец Сардара, Иреванская крепость, сотни мечетей, мавзолеев, исторических и культурных памятников, тысячи надгробий на старинных кладбищах.

"А что оккупанты творили на азербайджанских территориях? От культурного, исторического, духовного наследия азербайджанцев не было оставлено камня на камне. При всем при этом с армянской стороны пытаются предъявлять какие-то претензии Азербайджану, не имея на это никакого морального права. Особенно усердствует диаспора и оппозиционные круги. Доходит до того, что Пашиняну приходится осаживать своих "активистов"", - сказал Мусабеков.

Политолог считает, что хотя об этом уже не раз было сказано, следует еще раз повторить: объекты, построенные в период оккупации без разрешения азербайджанских властей, являются незаконными. Решения в Азербайджане сегодня принимают органы законной власти.

"Что строить, а что сносить - это никого больше не касается. Если армянская сторона рассчитывает на своих ходатаев в Европе и где-то еще, то напрасно. Эти ходатаи до сих пор ничем не смогли помочь армянским интересам, а сегодня могут еще и осложнить с таким трудом нормализующиеся армяно-азербайджанские отношения. Пусть каждая страна занимается своими делами и своими проблемами. Азербайджан ни в чьи дела не вмешивается и никому непрошенных советов не дает. А что касается памятников, то все, что представляет историческую и культурную ценность, в нашей стране сохраняется и охраняется, независимо от того, какому народу и конфессии принадлежит", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева