Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Памяти легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова

15 лет без Анара Мамедханова... С точки зрения вечности - это миллиардные доли секунды, с точки зрения обычной человеческой жизни - очень много... Я часто сравниваю судьбу Анара с любимым героем моих книг - великим Гейдаром Алиевым. Почему с ним? Потому что они были по-человечески очень близки. В одном разговоре, правда, разговор был долгий, Анар дал такую блестящую характеристику Гейдару Алиеву, будто проработал с ним пару десятков лет. Я потом его часто цитировала и продолжаю цитировать в своих статьях.

Один из них был очень талантливый, успешный, обласканный судьбой. Ушел молодым - на взлете, внезапно и трагически, не успев сделать и сотой доли того, что мог сделать, если бы судьба оказалась к нему более благосклонна. Другой был обыкновенным Гением, сумевшим очень грамотно и бережно распорядиться отпущенным ему временем и сполна реализовать свой огромный потенциал прирожденного лидера. Но обоих роднило то, что и Гейдар Алиев, и Анар жили "на разрыв аорты", на полную мощность своих недюжинных натур. И всю эту мощь - каждый на своем уровне, конечно, - направляли на благо своей любимой страны.

А еще у обоих было потрясающее чувство юмора. Они вообще были "на одной волне", прекрасно чувствовали и понимали друг друга.

Мне в моей писательской биографии выпал уникальный шанс - быть летописцем судьбы великого Гейдара Алиева. И одновременно биографом и собирателем воспоминаний, баек и легенд о незабвенном Анаре Мамедханове. И я вот уже более 10-ти лет веду заочный диалог со своими героями: а что бы сказал по этому поводу великий Гейдар Алиевич... а как бы отнесся к этому факту талантливо-неравнодушный Анар Мамедханов...

Иногда я знаю ответ, а иногда нет... Но одно знаю точно: они бы обязательно публично ответили - и хаму отечественного разлива, который скрывается за рубежом, кормясь на зарубежные подачки, и при этом старается побольнее ужалить нашего президента или его семью, ответили бы и одиозному пропагандисту из российского телепространства, который, пытаясь оскорбить нас, азербайджанцев, не понимает, что этим оскорбляет свою страну. В свое время и Гейдар Алиев на двусторонних встречах, и Анар Мамедханов в своих смелых эссе на Day.Az по полной отвешивали и этим хамам, и этим пропагандистам хлесткие оплеухи. На некоторые те реагировали очень болезненно.

И вот поэтому мне, как журналисту, как писателю, обоих очень не хватает. Сегодня мы просто обязаны говорить за них и вместо них, грамотно и интеллигентно защищая и свою страну, и своего замечательного руководителя. Ведь именно он, Ильхам Алиев, исполнил самую заветную мечту Анара, который когда-то написал: "Я готов положить жизнь и славу ради освобождения наших оккупированных земель!". И потому я говорю: но пасаран! Никому не поколебать наше единство и нашу солидарность с президентом. Ведь именно это завещал нам великий Гейдар Алиев и выдающийся сын своей нации Анар Мамедханов...

***

Однажды в интервью журналу "Furor" Анар Мамедханов сказал, что "жизнь - это самая сложная и в то же время самая простая штука на земле", а лучшей чертой человеческого характера, по мнению Анара, является оптимизм. Так что "грусть моя светла". Потому что за свои 40 лет Анар успел прожить, по меньшей мере, три жизни: он состоялся и в творчестве, и в политике, и в личной жизни. После него остались фильмы, передачи, клипы, эссе, статьи, незавершенные дела и планы, которые непременно должны завершить и реализовать его супруга и его дети.

Вскоре в одном из издательств выйдет моя новая книга об Анаре. Теперь она будет опубликована на государственном языке, и я уверена, что наша молодая азербайджаноязычная аудитория с удовольствием прочитает ее и заново откроет для себя легендарного Капитана...

Так что жизнь Анара Мамедханова продолжается. Одно вызывает у меня сожаление: и в СМИ, и в книгах не раз звучали предложения от близких, друзей, многочисленных поклонников об увековечении памяти Анара. Однако эта проблема до сих пор не решена. Это может быть бюст в одном из парков Баку, его имя может получить одна из школ в освобожденном районе или улица в городе Физули, откуда родом его отец. Вариантов много. Кроме того, давно следовало бы установить мемориальную таблицу на здании дома, в котором родился и жил Анар Мамедханов. Очень хочется, чтобы пришедшие после нас поколения сохранили память о человеке, который одним из первых в нашей республике пробил информационную блокаду, искусственно созданную вокруг Азербайджана, который в тяжелейшей борьбе одержал в Москве победу над армянской командой в то время, когда мы проигрывали на всех остальных фронтах, и который ощутимо поднял планку национального самосознания в начале 90-х годов ХХ столетия.

Согласимся, что Анар Мамедханов сделал для своей Родины немало. Хотелось бы, чтобы и Родина отдала свой материнский долг одному из лучших своих сыновей...

***

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? - спрашивал выдающийся русский поэт. Конечно, нужно. Анар был подобен яркой комете, осветившей и сделавшей счастливее жизнь многих и многих людей. Звезда Анара Мамедханова будет светить в наших душах еще долгие-долгие годы, он ведь не ушел, а просто растворился во всех нас. И потому не будем грустить, а просто постараемся жить дальше в соответствии с жизненным кредо Анара Мамедханова - "Не представляю жизнь без радости и смеха".

И, быть может, высшая справедливость, в которую несмотря ни на что верил Анар, заключается в том, что друзья и поклонники никогда не увидят его постаревшим, потухшим, больным. Анар навсегда вошел в их сердца молодым, улыбающимся, удачливым. И очень счастливым...