Тим Кук объяснил решение покинуть пост главы Apple

Тим Кук объяснил свой уход с поста генерального директора 1 сентября на должность исполнительного председателя совета директоров. Его слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кук подчеркнул, что считает текущий момент оптимальным для передачи управления. По его словам, компания демонстрирует устойчивые финансовые результаты и располагает сильной продуктовой стратегией, что снижает риски, связанные со сменой руководства.

Его преемником станет Джон Тернус, который, по оценке действующего главы, обладает необходимым опытом и готов возглавить компанию. В Apple рассчитывают, что смена начальства пройдет без существенных операционных рисков.

Ожидается, что под руководством Джона Тернуса компания усилит фокус на развитии технологий искусственного интеллекта. В частности, уже формируются профильные команды, задачей которых станет ускорение разработки продуктов и повышение их качества за счёт внедрения ИИ-инструментов.

Под руководством Кука, который сменил Стива Джобса в 2011 году, капитализация Apple выросла с $350 млрд до $4 трлн.