ПЕА определила своих новых кандидатов в ЦИК

22 апреля состоялось очередное заседание Правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании был рассмотрен вопрос о представлении в Милли Меджлис списка кандидатов от партии для избрания членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов представил на обсуждение Правления кандидатов, которые будут представлять партию в ЦИК.

Было принято решение внести в парламент представление о назначении Мазахира Мухаммеда оглу Панахова, Ровзета Афета оглу Гасымова, Рамиза Хилал оглу Ибрагимова, Гусейна Мехмеда оглу Пашаева, Эльмара Эльдара оглу Мамедова и Севиндж Гурбан гызы Абдуллаевой в качестве основных членов ЦИК, а Эльнару Эюб гызы Мустафаеву - в качестве резервного члена.

Подводя итоги заседания, Тахир Будагов выразил уверенность в том, что выдвинутые кандидаты оправдают оказанное им доверие, и пожелал им успехов.