В Азербайджане повышаются требования к информации, публикуемой или распространяемой в СМИ

Требования к информации, публикуемой или распространяемой в СМИ, будут повышены.

Как передает Day.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О медиа", обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, не допускается распространение не отражающих реальность фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, а также специального программного обеспечения, с применением изображения или голоса лица без его согласия, либо порнографического или сексуального содержания фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных посредством таких технологий (программного обеспечения).

При нарушении этого требования вещание будет приостановлено на срок до 24 часов по решению Аудиовизуального совета.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.