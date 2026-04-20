В Экономическом совете обсудили будущие направления развития сельхоза
Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана, посвященное развитию аграрной сферы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
Под председательством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены вопросы устойчивого развития аграрной сферы, включая текущее состояние и перспективы развития, увеличение производства в сельском хозяйстве, повышение урожайности, укрепление продовольственной безопасности, расширение аграрной торговли и экспорта, сохранение занятости в регионах, а также другие актуальные вопросы.
По обсуждаемому вопросу был заслушан подробный доклад министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова.
Члены Экономического совета и приглашенные на заседание выступили по представленным вопросам.
По итогам заседания были приняты решения, касающиеся развития аграрной сферы, и даны соответствующие поручения соответствующим органам.
