Сегодня определится чемпион Азербайджана по волейболу

В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу сегодня состоятся решающие встречи сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в программе дня - матчи за третье место и финал турнира.

В 13:00 в игре за бронзовые медали встретятся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа".

Главный матч сезона пройдет в 16:00 - в финале сыграют "Туран" и DH Volley.

Обе встречи состоятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.