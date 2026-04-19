Сегодня определится чемпион Азербайджана по волейболу
В женской Высшей лиге Азербайджана по волейболу сегодня состоятся решающие встречи сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в программе дня - матчи за третье место и финал турнира.
В 13:00 в игре за бронзовые медали встретятся "Национальная авиационная академия" и "Гянджа".
Главный матч сезона пройдет в 16:00 - в финале сыграют "Туран" и DH Volley.
Обе встречи состоятся в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.
