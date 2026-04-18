Армянские реваншисты гонятся за «вниманием» Баку

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Племяш лишенного права стать премьером Самвела Карапетяна выдал очередной шедевр. "Мы гордимся тем, что Самвел Карапетян является мишенью Азербайджана", - заявил он в телевизионном эфире.

Нарек-джан, кажется, хочет отобрать привилегии у Роберта Кочаряна и прочих несимпатичных личностей, фигурирующих в предвыборной гонке. На месте Робика и Гагика мы бы заревновали и обиделись, потому что быть мишенью для Азербайджана - это значит что-то из себя представлять.

Спешим разочаровать - для Азербайджана вся реваншистская оппозиция на одно лицо. К сожалению, на политическом поле Армении нет полутонов. Есть стремящаяся к миру правящая команда и есть биомасса, булькающая реваншистскими лозунгами. Биомасса представляет собой сборище разношерстных партий, движений и кружков по интересам, объединенных стремлением к новой войне, которую, по их общему мнению, Армения почему-то обязательно выиграет. Биомасса на то и биомасса, что с нее взять. Не ожидать же, что у нее есть мозги.

Так вот, Азербайджан не выделяет из этой биомассы кого-то конкретно. Просто благодаря наличию неограниченных финансов и безвыходному положению, Самвел Кочарян чаще мозолит глаза на информационном пространстве, чем, например, Царукян, тоже не испытывающий дефицита капитала, но имеющий выходы. Царукян когда-то уже пытался влезть в большую политику и получил по пятой точке от карабахского клана. Мощно приложились, надо сказать. Гагик, наверное, до сих пор кричит по ночам, видя во сне Сержика Саргсяна. Поэтому он не особо засвечивается и держится слегка в тени, чтобы отойти в сторону, если что.

Да, у Карапетяна выхода нет. Он не может баллотироваться, не может выехать из Армении, так как под следствием. Пространства для маневра никакого. Он не жалеет денег на свою пиар-кампанию, задуривая головы армянам, хотя знает, что не пойдет на выборы. Нарек-джан тоже знает, что дядя безнадежен, и тоже продолжает обманывать избирателей, чтобы как-то выехать на его имени самому. Уже неделю как в Армении все знают, что главный по тарелочкам в карапетяновской партии племянник, а не дядя. Дядя - это просто свадебный генерал. Но для армянских избирателей какой-то Нарек Карапетян никто, армянские избиратели, потерявшиеся среди зарослей реваншистской пропаганды, реагируют только на сигналы, испускаемые фигурой российского миллиардера.

Что же касается Робика Кочаряна, то у того нет ни миллиардов (или есть?), ни выхода. Для него плохо и стать премьером, и не стать им. В обоих случаях ему крышка. Проиграет - отправится под следствие, где его давно ждут. Выиграет - спровоцирует новую войну и так же отправится под следствие, только не в Ереване, а в Баку. Если бы он хоть немного думал об Армении, то не лез бы в это дело.

Есть в реваншистской биомассе и другие элементы, разная мелочевка, вообще не заслуживающая внимания.

Так что кандидатов в "любимчики" много, мы прям не знаем, кого выбрать. То один симпатяга привлекает к себе наше внимание, то другой. Нарек-джан напрасно пытается вызвать ревность других составляющих биомассы и набрать очки. Азербайджан никого не выделяет, но для каждого у нас имеется особый рецепт приведения к порядку. Вот о чем надо волноваться карапетяновской кодле.