В Италии самолет врезался в фонарный столб

Легкий самолет, на борту которого находились два человека, разбился в итальянской коммуне Вальбрембо. Об этом сообщила местная газета Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, воздушное судно потерпело крушение во время летного урока. Инструктор, родившийся в 1999 году, получил несовместимые с жизнью травмы. Ученик пострадал и был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

"Как рассказал очевидец, легкий самолет сначала потерял высоту, затем ударился о фонарный столб и упал между домами", - говорится в материале.

В нем подчеркивается, что Национальное агентство по безопасности полетов Италии начало расследование. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

27 мая американский телеканал CBS News сообщил, что на востоке штата Миссисипи в Соединенных Штатах разбился учебный самолет. Воздушное судно T-45C Goshawk принадлежало Военно-морским силам США и базировалось в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане. На борту находились два пилота, они успешно катапультировались. Впоследствии их доставили в медицинское учреждение для обследования.