Президент Ильхам Алиев продемонстрировал помощнику госсекретаря США памятный подарок, преподнесенный Дональдом Трампом

Президент Ильхам Алиев в ходе состоявшейся сегодня встречи с помощником государственного секретаря США Калебом Орром продемонстрировал ему памятный подарок, ранее преподнесенный Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Day.Az, данным подарком является меморандум о продлении приостановления действия 907-й поправки к "Акту о поддержке свободы". Памятная копия подписана Президентом США, который написал на ней от руки искреннее обращение к главе Азербайджанского государства.