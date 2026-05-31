Пезешиан подал в отставку

Масуд Пезешкиан решил уйти с должности президента Ирана на фоне серьезного раскола в руководстве стране в преддверии новой войны.

Как передает Day.Az, об этом утверждает телеканал Iran International со ссылкой на "осведомленного источника". Информация пока не подтверждена.

По данным источника, Пезешкиан направил в канцелярию верховного лидера Моджтабы Хаменеи обращение с просьбой об отставке.

В послании он в крайне жестких формулировках предупредил о серьезных изменениях в системе управления страной, заявив, что ключевые государственные институты фактически оказались узурпированы определенной группой командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Пока неясно, будет ли удовлетворена возможная просьба Пезешкиана об отставке, однако содержание послания указывает на серьезные противоречия в высших эшелонах власти Ирана", - утверждает телеканал.

Сообщается, что президент Ирана в обращении заявил о фактическом отстранении президента и правительства от принятия ключевых государственных решений, подчеркнув, что образовавшийся вакуум, по его оценке, позволил усилить влияние радикально настроенных кругов внутри КСИР.

По данным тех же источников, он также указал на невозможность полноценно руководить правительством и исполнять возложенные на него полномочия в текущих условиях, в связи с чем, как утверждается, потребовал немедленно принять его отставку.