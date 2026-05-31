Премьер Ливана призвал к немедленному прекращению огня

Премьер-министр Ливана Наваф Салам раскритиковал военные операции Израиля на юге страны.

По его словам, жители покидают населённые пункты.

Салам заявил, что продолжающиеся воздушные и наземные операции на юге Ливана ведут к опасной эскалации и подрывают стабильность в регионе. Он призвал к немедленному и реальному прекращению огня.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что израильская армия взяла под контроль стратегически важную крепость Бофор и расширяет наземные операции в направлении Набатия.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту операцию "резким изменением" в политике по отношению к "Хезболле" и сообщил, что отдал распоряжение расширить манёвры армии на территории Ливана.