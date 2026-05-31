Турция расширяет цифровой экспорт - Азербайджан среди ключевых рынков

Автор: Ибрагим Алиев

На днях представитель Министерства торговли Турции Хасан Онал, возглавляющий Департамент цифрового маркетинга электронного экспорта, поведенческих публичных политик и технологий нового поколения при Главном управлении экспорта, раскрыл данные о развитии интернет-экспорта страны и назвал Азербайджан среди ведущих целевых рынков для турецких компаний.

"Основным целевым рынком для наших компаний остаются США. За ними следуют Саудовская Аравия, Азербайджан и Германия", - отметил Онал.

По его словам, турецкие компании выходят на глобальные рынки в основном через международные онлайн-маркетплейсы. Для этого Турция развивает программы поддержки интернет-экспорта, помогает бизнесу работать на крупных торговых платформах и уже подготовила руководства по 27 маркетплейсам.

Турция также расширила список целевых рынков для интернет-экспорта с 18 до 35 стран. Это связано с изменениями в мировой торговле и отменой таможенных льгот в ряде государств. В новый список, в частности, были добавлены Германия, Франция и Румыния.

В Анкаре рассчитывают, что развитие интернет-экспорта позволит турецким компаниям быстрее выходить к зарубежным покупателям и укреплять позиции на международных рынках. По данным Минторговли, за последние годы объем электронного экспорта Турции вырос с 2 млрд до 6,4 млрд долларов. При этом реальные показатели могут быть выше, поскольку точный подсчет таких операций остается сложной задачей.

Что это значит для нашей страны?

Для турецкого бизнеса Азербайджан и раньше был близким и понятным рынком, а теперь это направление получает дополнительный вес в сфере цифрового экспорта. Компании из Турции будут еще внимательнее оценивать местный спрос, поведение покупателей, скорость доставки, удобство оплаты, работу с партнерами и перспективы долгосрочного присутствия в онлайн-сегменте.

Одним из наиболее показательных примеров стал Trendyol, уже закрепившийся в Азербайджане за счет широкого ассортимента, доставки и постоянной работы с местной аудиторией. В феврале 2025 года платформа сообщила, что за предыдущий год доставила в Азербайджан более 20 млн товаров. Она также зафиксировала более 500 млн посещений и в среднем 788 тыс. активных пользователей в день, а самые активные покупатели были из Баку, Абшерона и Сумгайыта.

Еще один свежий показатель - запуск Trendyol Plus в Азербайджане. Пользователям предложили 10 бесплатных доставок в месяц и специальные скидки для подписчиков, а на платформе заявлено более 7 млн товаров. Такой формат говорит о переходе турецких сервисов от обычной доставки заказов к более глубокой работе с клиентской базой в Азербайджане. Подобные условия показывают, как турецкие онлайн-платформы адаптируют работу под местный рынок, делая покупки удобнее для азербайджанских пользователей.

Все это может стать для азербайджанского рынка дополнительным стимулом к развитию электронной торговли. При росте турецких онлайн-продаж в страну может увеличиться выбор товаров, включая одежду, косметику, товары для дома, детскую продукцию, бытовые изделия, аксессуары и другие категории, которые уже пользуются спросом у покупателей. Чем шире предложение, тем выше конкуренция за качество сервиса, скорость доставки и удобство покупки.

Местным продавцам в такой ситуации придется активнее развивать собственные цифровые каналы, усиливая те элементы, по которым покупатель сегодня оценивает онлайн-сервис: подробное описание товара, удобную оплату, понятный возврат, качественную упаковку, быструю доставку и нормальную коммуникацию с клиентом. Реальность такова, что рынок, на котором растет присутствие сильных онлайн-платформ, быстро отсеивает слабый сервис, оставляя преимущество тем компаниям, которые умеют работать с покупателем не только в момент продажи, но и после нее.

Отдельное поле возможностей связано с логистикой и сопутствующими услугами, ибо турецким компаниям, расширяющим продажи в Азербайджане, нужны склады, курьерские службы, пункты выдачи, платежные решения, маркетинговая поддержка и клиентский сервис. В этой цепочке азербайджанские компании могут занять место полноценных партнеров, отвечающих за доставку, хранение, продвижение и адаптацию товаров под местный рынок. Малый и средний бизнес тоже получает пространство для роста, сотрудничая с турецкими продавцами и беря на себя продвижение продукции, обработку заказов, поддержку клиентов и локальную адаптацию. Для компаний, которые пока не готовы самостоятельно выходить на международные рынки, такой формат дает возможность встроиться в уже работающую торговую систему, получая опыт, контакты и доступ к более широкой клиентской базе.

Цифровое направление в этой модели приобретает особое значение. Министерство торговли Турции развивает платформы на основе искусственного интеллекта, позволяющие компаниям быстрее получать данные о рынках и точнее продвигать товары за рубежом. Для азербайджанского бизнеса это повышает роль аналитики, маркетплейсов, международных платежей, цифровой рекламы и инструментов продвижения, без которых современная онлайн-торговля уже не может расти прежними темпами.

В более широком плане интерес Турции к Азербайджану усиливает экономические связи двух стран через новый формат торговли, в котором привычные поставки, магазины и оптовые каналы дополняются онлайн-платформами, цифровой логистикой, данными о спросе и прямым выходом к покупателю. Именно здесь формируется следующий этап азербайджано-турецкого торгового взаимодействия, где значение имеют уже не только объемы поставок, но и скорость, сервис, технологии и умение работать с потребителем в цифровой среде.

Турция уже готовит дальнейшее развитие этого направления, к примеру, в первую неделю сентября в Стамбуле пройдет Istanbul Global E-Export Summit. В прошлом году в мероприятии участвовали 33 глобальные платформы-маркетплейса. Для турецкого бизнеса такие площадки становятся возможностью расширять международные контакты и выстраивать работу с крупными онлайн-платформами.

Азербайджан, являясь приоритетным рынком для Турции в сфере интернет-экспорта, может получить более широкий ассортимент товаров, новые возможности для цифровых продаж, логистики, платежных решений, маркетинга и клиентского сервиса. Для Баку это возможность еще больше усилить экономическую связку с Анкарой через быстро растущий рынок онлайн-продаж.