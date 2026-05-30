iPhone 18 Pro показали во всех цветах с помощью макетов

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, демонстрирующие предполагаемую официальную цветовую палитру будущих смартфонов Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимки стали первым появлением новых расцветок в физическом виде, а не в виде рендеров или описаний из цепочки поставок.

Судя по опубликованным изображениям, устройства будут доступны в четырех цветах: светло-голубом, черном, серебристом и новом оттенке Dark Cherry (темно-вишневый). По словам Диксона, именно Dark Cherry может стать самой популярной новинкой линейки, как ранее это произошло с цветом Cosmic Orange в серии iPhone 17 Pro.

Слухи о появлении темно-вишневого варианта циркулируют с начала 2026 года. Ранее сообщалось, что Apple тестировала глубокий красный оттенок для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Позднее источники уточняли, что цвет будет ближе к винному и получит название Dark Cherry.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут представлены осенью вместе с первым складным iPhone.