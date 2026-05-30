Новая инвестиционная модель Азербайджана: от депозитов к инвестициям

Автор: Габиль Аширов, Azernews

В современном мире одним из важнейших условий экономического развития и роста благосостояния населения является доступность финансовых ресурсов для каждого - иными словами, финансовая инклюзивность. С этой точки зрения инициатива по созданию новых инвестиционных фондов, ориентированных на розничных (мелких) инвесторов, в рамках утвержденной в Азербайджане "Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы" представляет собой один из наиболее стратегически значимых шагов для экономического будущего страны. Это решение - не просто техническая финансовая реформа, а шаг к демократизации капитала, мобилизации сбережений, хранящихся "под матрасом", и формированию принципиально нового экономического мышления в цепочке "гражданин - государство - бизнес".

До настоящего времени возможности обычных граждан и малых предпринимателей Азербайджана эффективно использовать свободный капитал оставались ограниченными. На протяжении многих лет люди либо переводили небольшие сбережения в золото и иностранную валюту, стремясь защитить их от инфляции и хранили дома, либо размещали средства на банковских депозитах. Те, кто располагал более крупным капиталом, ориентировались на рынок недвижимости.

Однако ни один из этих традиционных инструментов напрямую не поддерживает реальный сектор экономики - производство, сельское хозяйство и инновации. Наличные деньги, лежащие дома, представляют собой "мертвый капитал", а банковские депозиты возвращаются в экономику через дорогие кредитные механизмы. Программа, рассчитанная на 2027-2030 годы, как раз направлена на то, чтобы оживить этот неработающий капитал и превратить даже несколько сотен манатов обычного гражданина в совместную инвестицию в крупные предприятия и технологические стартапы страны.

Планируемые к созданию индивидуальные инвестиционные фонды могут стать своеобразным "защитным щитом" для граждан с невысоким уровнем финансовой грамотности, которые при этом хотят получать доход от инвестиций. Самостоятельный выход на Бакинскую фондовую биржу для покупки акций компаний для большинства граждан связан как со сложностями, так и с высокими рисками, поскольку анализ рынка и оценка рисков требуют специализированных знаний. Инвестиционные фонды, напротив, аккумулируют небольшие вложения множества инвесторов в единый крупный капитал и передают управление профессиональным финансовым менеджерам. Эти специалисты инвестируют средства не в одну компанию, а распределяют их между десятками отраслей, диверсифицируя риски. В результате граждане получают защиту от серьезных финансовых потерь и возможность стабильно зарабатывать благодаря профессиональному управлению. Это может стать важнейшим переходным этапом в формировании инвестиционной культуры в обществе.

Однако у этой инициативы есть и другая сторона: ее успех будет напрямую зависеть не столько от самих планов, сколько от механизма реализации и уровня доверия граждан к новой системе. Назначение Центрального банка Азербайджана основным исполнительным органом в этом процессе является правильным и внушающим уверенность шагом. Механизмы аудита и контроля за работой инвестиционных фондов должны быть максимально жесткими и понятными. Если прозрачность будет обеспечена, приток граждан в эти инструменты станет неизбежным.

Кроме того, данная программа способна открыть новые возможности для азербайджанского бизнеса. Предприниматели в стране уже много лет жалуются на высокие процентные ставки по банковским кредитам. Активизация инвестиционных фондов означает, что компании реального сектора, стремящиеся к расширению, больше не будут полностью зависеть от банковского финансирования. Они смогут представлять свои бизнес-планы этим фондам и привлекать капитал напрямую за счет средств, инвестированных населением. Это позволит снизить себестоимость бизнеса и одновременно повысить конкурентоспособность местного производства.

В конечном итоге цель запуска как минимум одного индивидуального инвестиционного фонда в рамках "Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы" является одним из ключевых элементов стратегии Азербайджана по снижению зависимости от нефтяных доходов и формированию устойчивой экономики, основанной на внутренних ресурсах. Если реформа будет успешно реализована, экономика страны получит внутренний инвестиционный источник стоимостью в миллиарды манатов, а обычные граждане станут полноценными участниками экономического роста, напрямую получающими выгоду от развития собственного государства. Новая модель, при которой экономика работает на гражданина, а гражданин - на экономику, способна вывести как уровень общественного благосостояния, так и национальный рынок капитала на качественно новый уровень.