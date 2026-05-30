Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Хорватии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия - Дня государственности.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на продолжение нашего конструктивного диалога, укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества на благо наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Хорватии - неизменного благополучия и процветания".