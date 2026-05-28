Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага
По случаю 28 Мая - Дня Независимости Азербайджана на здании Национальной библиотеки Беларуси была продемонстрирована специальная видеопроекция.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на библиотеке, считающейся одной из достопримечательностей Минска, были отображены азербайджанский флаг и символы независимости.
Проект был реализован по инициативе и при организации Торгового дома Азербайджана в Беларуси. Видеопроекция была встречена жителями города и гостями столицы с большим интересом.
Данная инициатива имеет особое значение с точки зрения популяризации азербайджано-белорусских дружественных отношений, а также истории и национальных ценностей нашей страны в международной плоскости.
