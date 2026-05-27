Москва допустила денонсацию соглашения с Арменией

Министерство иностранных дел Республики Армения получило письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, МИД получил письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева, адресованное министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения:

"По состоянию на 15:00 было получено письмо, адресованное министерству территориального управления и инфраструктур, которое было передано, будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости", - сообщили в МИД Армении.