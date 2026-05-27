Трамп перепутал Иран с Венесуэлой - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп оговорился и перепутал Иран с Венесуэлой, добавив, что у последней больше нет военных кораблей и самолетов. Как передает Day.Az, об этом он заявил во время заседания кабмина в Белом доме.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон не намерен ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана.
"Они откажутся от своего обогащенного урана не в обмен на ослабление санкций", - добавил он. Также американский лидер допустил возобновление ударов по Ирану.
