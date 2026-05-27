Ко Дню независимости Азербайджана представлен вечер классической музыки

В Доме-музее Ниязи, филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, в рамках проекта "Время классической музыки" состоялся концерт, посвященный 28 Мая - Дню независимости, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Государственным музеем музыкальной культуры Азербайджана.

Праздничный концерт начался с исполнения гимна Азербайджана, после чего был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвящённый Дню независимости

На открытии мероприятия директор музея, заслуженный работник культуры Рза Байрамов, выступил с речью, поздравив участников с Днём независимости Азербайджана и пожелав им успехов.

Художественный руководитель проекта "Время классической музыки", доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алёна Инякина рассказала о тесной взаимосвязи истории Азербайджанского государства и развития национальной классической музыки.

Художественная часть мероприятия началась выступлением лауреата премии "Золотое перо" Назлы Язар, которая прочитала авторское стихотворение, посвящённое Дню независимости. Специально подготовленная музыкальная программа, состоящая из сольных и ансамблевых, вокальных и инструментальных сочинений азербайджанских и зарубежных композиторов: У.Гаджибейли, Ф.Амирова, А.Зейналлы, К.Караева, Т.Кулиева, А.Меликова, В.Адигезалова, М.Мирзоева, В.А.Моцарта, П.Чайковского, С.Рахманинова, С.Прокофьева, Дж.Гешвина, Е.Крылатова, И.Булаховой. была представлена в исполнении заслуженной артистки Нигяр Меликовой, Ульвии Алиевой, Алёны Инякиной, студентов, выпускников БМА и воспитанников народных артистов Фидан Гасымовой, Хураман Гасымовой, Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Тофхи Бабаевой и Ильхама Назарова, доцентов Жали Джафаровой и Гюльнары Мирзоевой, старших преподавателей Арзу Рзаевой и Гюнель Эйваззаде.

Студенты историко-теоретического факультета рассказали об истории этого праздника, основных вехах исторического развития современного независимого Азербайджана.