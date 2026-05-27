В Шуше совершен праздничный намаз

В освобожденном от оккупации городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время праздничного намаза, совершенного в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за наш народ и государство, выражены пожелания спокойствия и благополучия.

На праздничном намазе также почтили память сынов и дочерей Родины, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, были прочитаны молитвы за упокой их душ.