https://news.day.az/society/1837635.html В Шуше совершен праздничный намаз - ФОТО В освобожденном от оккупации городе Шуша совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время праздничного намаза, совершенного в мечети Юхары Говхар Ага, были вознесены молитвы за наш народ и государство, выражены пожелания спокойствия и благополучия.
На праздничном намазе также почтили память сынов и дочерей Родины, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, были прочитаны молитвы за упокой их душ.
