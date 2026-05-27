Фон дер Ляйен предрекла Европе проблемы в области безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что в будущем Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности, аналогичными тем, которые сейчас испытывают балтийские страны.

Как передает Day.Az, в частности, указала дипломат, из-за вторжений в воздушное пространство беспилотников.

"То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы", - сказала фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с президентами Латвии, Литвы и Эстонии.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет устранять недочеты в своей системе безопасности. В частности, дипломат пообещала начать с улучшения межгосударственной координации и более унифицированных систем оповещения.