Фейерверк взорвался в руках у жительницы Нью-Дели - ВИДЕО Фейерверк взорвался в руках у жительницы Нью-Дели на дне рождения её дочки. Как передает Day.Az, огонь спалил женщине волосы, у неё жуткие ожоги. По информации местных СМИ, 25-летняя девушка по имени Симран устроила праздник для 3-летней дочурки в ресторане торгового центра в Нью-Дели.
По информации местных СМИ, 25-летняя девушка по имени Симран устроила праздник для 3-летней дочурки в ресторане торгового центра в Нью-Дели. В самый разгар веселья она взяла пиротехнический пистолет и запустила фейерверк. Однако он рванул у неё в руках.
С праздника Симран увезли в больницу - она получила страшные ожоги тела, на шее, руках и лице слезла кожа, сгорели волосы.
