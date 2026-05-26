PASHA Bank поддержал благотворительную акцию Фонда Nargis по случаю Гурбан байрамы

При партнерстве PASHA Bank традиционная благотворительная акция Фонда "Nargis" была проведена в преддверии священного праздника Гурбан байрам. В рамках проекта была оказана поддержка многим малообеспеченным семьям, проживающим в Баку и пригородах.

Семьям были переданы продуктовые наборы, включающие товары первой необходимости.

Основная цель благотворительной акции заключалась в оказании поддержки семьям, нуждающимся в социальной помощи в праздничные дни, а также в продвижении ценностей взаимопомощи и солидарности. В рамках проекта осуществлялось прямое взаимодействие с семьями, и помощь оказывалась с учетом их потребностей.

PASHA Bank рассматривает принципы социальной ответственности как одно из важных направлений своей деятельности. Банк на постоянной основе поддерживает различные социальные, гуманитарные, образовательные и культурные инициативы, внося вклад в развитие общества. В дальнейшем банк продолжит поддерживать общественно полезные инициативы и активно участвовать в социальных проектах.