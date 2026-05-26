В Азербайджане планируют рост страховых премий на душу населения
К 2030 году в Азербайджане планируется довести размер страховых премий на душу населения до 220 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в "Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, в 2025 году этот показатель был равен 147 манатам.
Кроме того, к 2030 году планируется довести общее количество владельцев уникальных страховых договоров (по страхованию жизни и иным видам страхования) до 32% от численности взрослого населения. В прошлом году этот показатель составлял 25%.
